Путин уничтожает Харьков: как РФ пытается повторить в городе "сирийский сценарий"

Россия стремится превратить Харьков в сирийское Алеппо. Американские журналисты сравнили тактику россиян в стране и Сирии и обнаружили много похожего. Поговаривают, что кремлевский диктатор избрал именно такую тактику и хочет превратить украинский город в непригодный для жизни пустоту.

Что об этом говорят власти, как еще можно спасти Харьков и почему там считают, что эвакуироваться из Харькова рано – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Сентябрь 2015 года. Когда-то второй по населению город Сирии, волшебный древний Алеппо превращают в груду бетона. Бьют по нему из авиации вооруженные силы сирийского диктатора Башара Асада. Позже, а именно 30 сентября 2015 года, в войну в Сирии вступила и РФ и поддержала очередного "легитимного" президента и продолжила

История Алеппо

С новой силой такие же неизбирательные удары по сирийским повстанцам. Позднее Human Rights watch обвинит россиян в умышленном убийстве сотен гражданских, нарушении правил и обычаев войны. Почему-то мир не смог еще тогда остановить этих изуверов.

Центр документации нарушений, сирийская общественная мониторинговая организация, задокументировали, что в результате бомбардировки погибли более 440 мирных жителей, в том числе более 90 детей. Авиаудары часто выглядели невыборными, намеренно нацеленными по крайней мере на одно медицинское учреждение и включали использование невыборочного оружия, такого как кассетные боеприпасы и зажигательное оружие.

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Спутниковые изображения, проанализированные Human Rights Watch, показывают более 950 новых четких мест ударов, что соответствует детонации крупных взрывных бомб в этом районе в течение одного месяца.

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Многие из тех алепских мясников за штурвалами и сейчас. Теперь они пытаются по приказу Путина превратить Харьков в новый Алеппо. Как пишут журналисты Wall street Journal, российская армия стремится сделать жизнь в Харькове невыносимой, чтобы из города уехали люди. Для этого оккупанты нацелились на энергетическую инфраструктуру города, обстреливая его ракетами и управляемыми авиабомбами.

Путин уничтожает Харьков

Журналисты добавляют, что из-за подобных невыборочных ударов в свое время в Алеппо остались лишь треть от довоенного населения, а затем режим президента Ассада возобновил контроль над разрушенным и обезлюденным городом. То же, хотят сделать и с Харьковом, заявил секретарь Совбеза и обороны Украины Александр Литвиненко.

"Они просто вытеснили людей. Это то, что они хотят реализовать по Харькову", — сказал Литвиненко.

По словам Литвиненко, россияне воевать по-другому не умеют и не хотят пробовать. Их опыт показал, что большие украинские города боем захватывать невозможно — только сносить с лица земли, что они сделали с Мариуполем, Северодонецком, Лисичанском, Бахмутом, Авдеевкой и т.д.

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Ранее подобный сценарий предполагал даже мэр Харькова Игорь Терехов, впрочем, только при одном условии — если ВСУ не позволят бить по РФ западным оружием. По состоянию на 3 июня это разрешение Украина уже получила от большинства своих союзников.

Стратегическая цель РФ

В середине апреля журналисты Bloomberg со ссылкой на западных чиновников предположили, что Россия бомбит Харьков, чтобы заставить мирных бежать из города. Массовая эвакуация из города – на руку Путину, считает президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар в интервью Radio NV.



"Стратегическая цель России неизменна с 2014 года, когда по сценарию разработанному в Москве, в Харькове состоялась попытка создать "Харьковскую народную республику", якобы, Харьков как столицу "правильной" с точки зрения Кремля, Украины. Это не удалось. Как и не удалось в 2022 году захватить Харьков. Поэтому сейчас просто уже срабатывает сценарий уничтожения города", — говорится в сообщении.

А значит, речь идет о необходимости какого-то более быстрого усиления защиты города. Потому что это не просто защита Харькова, это просто удержание в общей сложности той линии обороны, той линии фронта; и о том, чтобы не дать шанс агрессору реализовать свой сценарий.

Пока же большинство ограничений по ударам по РФ на Западе сняли и россияне уже начали получать сдачи от ВСУ. Когда безнаказанные, на Белгородщине и Курщине теперь взрываются российские колонны и расчеты ЗРК с-400.

Добавим, военный эксперт объяснил, почему россияне утомляют Харьков и область.

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