Ракетный удар РФ по Днепру: Филатов сообщил о последствиях атаки

По последним данным, есть потерпевшие, среди них – дети.
Ночью 4 июня Россия нанесла ракетный удар по Днепру. По утрам известно, что в результате атаки пострадали жилые дома, больницы и школа.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
По состоянию на 09:00 пострадало:
- более 10 домов ЖКХ, ориентировочно 300 окон,
- 6 домов ОСМД, ориентировочно 100 окон.
- больница и поликлиника, ориентировочно 70 окон.
- школа,
- 31 частный дом.
"Всем, кому нужна помощь, обращайтесь к работникам районной администрации, работающим на месте или непосредственно в администрацию", — добавил городской голова.
Напомним, ночью против вторника, 4 июня, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. По последним данным, есть потерпевшие, среди них – дети.
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