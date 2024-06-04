Ракетный удар РФ по Днепру: Филатов сообщил о последствиях атаки

По последним данным, есть потерпевшие, среди них – дети.

Ночью 4 июня Россия нанесла ракетный удар по Днепру. По утрам известно, что в результате атаки пострадали жилые дома, больницы и школа.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Также читайте Могут ли продлить срок обновления данных для военнообязанных: в Минобороны ответили

По состоянию на 09:00 пострадало:

более 10 домов ЖКХ, ориентировочно 300 окон,

6 домов ОСМД, ориентировочно 100 окон.

больница и поликлиника, ориентировочно 70 окон.

школа,

31 частный дом.

"Всем, кому нужна помощь, обращайтесь к работникам районной администрации, работающим на месте или непосредственно в администрацию", — добавил городской голова.

Напомним, ночью против вторника, 4 июня, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. По последним данным, есть потерпевшие, среди них – дети.

Читайте также ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.