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Ракетный удар РФ по Днепру: Филатов сообщил о последствиях атаки

Ракетный удар РФ по Днепру: Филатов сообщил о последствиях атаки

Ракетный удар России по Днепру. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

По последним данным, есть потерпевшие, среди них – дети.

Ночью 4 июня Россия нанесла ракетный удар по Днепру. По утрам известно, что в результате атаки пострадали жилые дома, больницы и школа.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

По состоянию на 09:00 пострадало:

  • более 10 домов ЖКХ, ориентировочно 300 окон,
  • 6 домов ОСМД, ориентировочно 100 окон.
  • больница и поликлиника, ориентировочно 70 окон.
  • школа,
  • 31 частный дом.

"Всем, кому нужна помощь, обращайтесь к работникам районной администрации, работающим на месте или непосредственно в администрацию", — добавил городской голова.

Напомним, ночью против вторника, 4 июня, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. По последним данным, есть потерпевшие, среди них – дети.

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