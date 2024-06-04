Ракетний удар РФ по Дніпру: Філатов повідомив про наслідки атаки

За останніми даними, є потерпілі, серед них – діти.

Вночі 4 червня Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Станом на ранок відомо, що внаслідок атаки постраждали житлові будинки, лікарні та школа.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Також читайте Чи можуть подовжити термін оновлення даних для військовозобов'язаних: у Міноборони відповіли

Станом на 09:00 постраждало:

більше 10 будинків ЖКГ, орієнтовно 300 вікон,

6 будинків ОСББ, орієнтовно 100 вікон.

лікарня та поліклініка, орієнтовно 70 вікон.

школа,

31 приватний будинок.

"Всім, кому потрібна допомога, звертайтесь до працівників районної адміністрації, що працюють на місці або безпосередньо в адміністрацію", - додав міський голова.

Нагадаємо, вночі проти вівторка, 4 червня, Росія завдала ракетного удару по Дніпру. За останніми даними, є потерпілі, серед них – діти.

Читайте також провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.