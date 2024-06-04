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Ракетний удар РФ по Дніпру: Філатов повідомив про наслідки атаки

Ракетний удар РФ по Дніпру: Філатов повідомив про наслідки атаки

Ракетний удар Росії по Дніпру / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

За останніми даними, є потерпілі, серед них – діти.

Вночі 4 червня Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Станом на ранок відомо, що внаслідок атаки постраждали житлові будинки, лікарні та школа. 

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. 

Станом на 09:00 постраждало:

  • більше 10 будинків ЖКГ, орієнтовно 300 вікон,
  • 6 будинків ОСББ, орієнтовно 100 вікон.
  • лікарня та поліклініка, орієнтовно 70 вікон.
  • школа,
  • 31 приватний будинок.

"Всім, кому потрібна допомога, звертайтесь до працівників районної адміністрації, що працюють на місці або безпосередньо в адміністрацію", - додав міський голова.

Нагадаємо, вночі проти вівторка, 4 червня, Росія завдала ракетного удару по Дніпру. За останніми даними, є потерпілі, серед них – діти.

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