Ракетний удар РФ по Дніпру: Філатов повідомив про наслідки атаки

За останніми даними, є потерпілі, серед них – діти.
Вночі 4 червня Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Станом на ранок відомо, що внаслідок атаки постраждали житлові будинки, лікарні та школа.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
Станом на 09:00 постраждало:
- більше 10 будинків ЖКГ, орієнтовно 300 вікон,
- 6 будинків ОСББ, орієнтовно 100 вікон.
- лікарня та поліклініка, орієнтовно 70 вікон.
- школа,
- 31 приватний будинок.
"Всім, кому потрібна допомога, звертайтесь до працівників районної адміністрації, що працюють на місці або безпосередньо в адміністрацію", - додав міський голова.
Нагадаємо, вночі проти вівторка, 4 червня, Росія завдала ракетного удару по Дніпру. За останніми даними, є потерпілі, серед них – діти.
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