Росіяни вдарили по Херсону: перші подробиці

Містянам порадили триматися подалі від вікон.
У ніч проти 2 липня 2024 року ворог обстріляв Херсон.
Про це заявив у повідомленні у соцмережах перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський
"Виспатися сьогодні Херсону росіяни, мабуть, не дадуть. З РСЗВ та артилерії відпрацювали по центральній частині міста. Тримайтеся далі від вікон. Херсон вистоїть", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти поширюють фейк про спалах холери у Херсоні.
Додамо, що окупаційна армія Росії атакувала ремонтну бригаду, яка лагодила газопровід в одному з населених пунктів Білозерської громади Херсонщини.
Читайте також: