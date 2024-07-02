Росіяни вдарили по Херсону: перші подробиці

У ніч проти 2 липня 2024 року ворог обстріляв Херсон.

Про це заявив у повідомленні у соцмережах перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський

"Виспатися сьогодні Херсону росіяни, мабуть, не дадуть. З РСЗВ та артилерії відпрацювали по центральній частині міста. Тримайтеся далі від вікон. Херсон вистоїть", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що російські окупанти поширюють фейк про спалах холери у Херсоні.

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Додамо, що окупаційна армія Росії атакувала ремонтну бригаду, яка лагодила газопровід в одному з населених пунктів Білозерської громади Херсонщини.

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