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Росіяни вдарили по Херсону: перші подробиці

Росіяни вдарили по Херсону: перші подробиці

Місцевих жителів у Херсоні закликали відійти від вікон / Фото: Associated Press

Містянам порадили триматися подалі від вікон.

У ніч проти 2 липня 2024 року ворог обстріляв Херсон. 

Про це заявив у повідомленні у соцмережах перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський

"Виспатися сьогодні Херсону росіяни, мабуть, не дадуть. З РСЗВ та артилерії відпрацювали по центральній частині міста. Тримайтеся далі від вікон. Херсон вистоїть", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що російські окупанти поширюють фейк про спалах холери у Херсоні.

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Додамо, що окупаційна армія Росії атакувала ремонтну бригаду, яка лагодила газопровід в одному з населених пунктів Білозерської громади Херсонщини.   

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