На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на автівку: є загиблі 

Чоловік помер на місці від отриманих травм.

Російські військові зрання дроном атакували Осокорівку Бериславського району Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Скинули вибухівку на автомобіль. Внаслідок російської збройної агресії загинув житель 1974 року народження, йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, загинув 50-річний чоловік, який перебував в автівці та виїжджав із власного подвірʼя.

У відомстві повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом порушення військовими РФ законів та звичаїв війни поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії 16 червня атакувала ремонтну бригаду, яка лагодила газопровід в одному з населених пунктів Білозерської громади Херсонщини.