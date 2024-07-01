Португалія – Словенія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2024

У понеділок, 1 липня, збірні Португалії та Словенії зійдуться в матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу, щоб визначити ще одного чвертьфіналіста турніру.

Поєдинок відбудеться на "Франкфурт Арені" Франкфурті. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Португалія вийшла до плейоф чемпіонату Європи, вигравши групу F, де набрала 6 очок. Команда Роберто Мартінеса вирвала вольову перемогу над Чехією (2:1), розгромила Туреччину (3:0) та, достроково гарантувавши собі перше місце у квартеті, поступилася Грузії (0:2).

Словенія (3 очки) пробилася до 1/8 фіналу Євро з третьої позиції квартету С, пропустивши вперед Англію (5) та Данію (3), але обійшовши Сербію (2). Команда Матьяжа Кека зіграла внічию з данцями (1:1), сербами (1:1) та англійцями (0:0).

Переможець матчу Португалія – Словенія у чвертьфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором поєдинку Франція – Бельгія, який також відбудеться 1 липня (старт – о 19:00 за київським часом).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Португалія – Словенія.