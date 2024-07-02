Битва сосків: Ешлі Робертс VS Аманда Голден

Британські радіоведучі без білизни вийшли у світ.
Британські радіоведучі Ешлі Робертс і Аманда Голден не люблять носити білизну і ми в цьому вже давно переконалися. От і цього разу знаменитості вийшли з дому без бюстгальтерів і блиснули сосками дорогою на роботу.
Ешлі була одягнена у костюм пастельно-блакитного кольору з рельєфної тканини, який складався з довгої спідниці і топа, крізь який були помітні її соски. Аутфіт вона доповнила білою сумкою від Miu Miu і білими човниками.
Робертс зробила стильну зачіску, зібравши верхні пасма волосся у хвіст, і доповнила лук прямокутними окулярами у світлій оправі.
Аманда віддала перевагу ніжно-лавандовій сукні максі без рукавів, із коміром-стійкою і ґудзиками на одному боці і розрізом, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги. Голден також блиснула перед фотографами своїми сосками.
Вбрання вона скомбінувала з білими босоніжками на шпильках і місткою сумкою Cristian Dior. Голден розпустила волосся, одягла на обличчя чорні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, а руки – браслетами.
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