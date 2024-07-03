"Не всі літаки перебували у робочому стані": експерт про удар РФ по аеродрому у Миргороді

Окупаційні війська Росії завдали ракетного удару по аеродрому в Миргороді Полтавської області. Як зазначив ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Росія дійсно атакувала аеродром, "є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог".

Військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону у слоті каналу "1+1" прокоментував атаку РФ по аеродрому і наголосив, що Україні не вистачає систем протиповітряної оборони.

"100% не має і не буде (захисту від ударів - ред.). По-перше, нам не вистачає систем ППО. Це не є секретом. Тому і президент і військове керівництво на кожному міжнародному майданчику артикулюють, що нам потрібно більше. Друге, я би звернув увагу, що при всіх, які я бачив панічних настроях. А ніхто не задався питанням як за 2,5 роки повномасштабної війни Україна ще має літаки, які виконують завдання. Вона тому їх і має, що Повітряні сили вживають заходів для того, щоб ці літаки берегти. Є різні способи для цього", - зазначив він.

Мусієнко також зауважив, що на аеродромі у Миргороді не всі літаки, які там були, перебували у робочому стані.

"Частина з них давно стала фондом для запчастин. І ці літаки були там для приманки ворога, і не більше того", - резюмував військовий експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Атака безпілотних катерів на порт окупантів і правда про удар РФ по аеродрому в Миргороді

Нагадаємо, експерт розповів, як Росія дістала до летовища на Полтавщині.

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