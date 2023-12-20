Скільки часу мобілізовані в Україні проходять навчання та від чого залежать терміни

В Україні в рамках мобілізації формуються нові підрозділи та нові бригади. В ЗСУ затребувані всі фахівці, тому мобілізовані можуть виказувати побажання, де саме вони хочуть проходити військову службу. Проте в першу чергу проходить навчання.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив начальник Служби зав’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо.

"Зараз формуються нові підрозділи, нові бригади... Зараз, власне, всі професії, всі фахівці затребувані в Збройних силах України... Наразі громадяни, військовозобов'язані, якщо мають якесь побажання проходити військову службу, наприклад, на певній професії чи в певній частині, вони можуть це право реалізувати. Звертаються до цієї військової частини, отримують відношення і можуть проходити військову службу на контрактній формі, не лише по мобілізації”, – пояснив Володимир Фітьо.

За його словами, мобілізовані після того, як потрапляють до навчального центру, проходять навчання. Людей, які взагалі не були раніше у війську, їх спочатку навчають.

“Місяць часу йде базова військова підготовка, потім усе залежить від того, який фах буде обраний для цієї людини. Якщо, наприклад, фах складніший – оператор БпЛА чи навідник-артилерист, – відповідно навчання збільшується пропорційно до програми. Це може бути і місяць, і два, і три. Також навчання наших мобілізованих проводиться і за кордоном, у країнах-партнерах: у Британії, Іспанії, Німеччині, Польщі та в інших країнах, які допомагають нам у цьому питанні. Тобто людина, потрапляючи до Сил оборони, спочатку проходить навчання, освоює професію і лише після цього, як відбулися навчання, потрапляє до свого підрозділу, який уже виконує певні завдання”, – підкреслив підполковник.

Нагадаємо, що наразі в ЗСУ є багато професій для жінок, проте мобілізують їх лише за власним бажанням.

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