Контракт чи мобілізація — що обрати: усі подробиці і нюанси

В умовах російської агресії проти України, що триває, питання військової служби набуло особливої актуальності. Українці мають два основні шляхи долучення до лав Сил оборони: через мобілізацію або шляхом укладення контракту.

Служба за мобілізацією та контрактом має свої особливості, які важливо розуміти усім потенційним військовослужбовцям. Загалом мобілізовані користуються всіма правами та пільгами, мають такі самі можливості, як і військовослужбовці контрактної форми: забезпечення, підвищення у званні, кар’єрне зростання тощо. Однак все ж існують і певні відмінності.

Чим служба за мобілізацією відрізняється від контракту — читайте на ТСН.ua.

Контрактна служба передбачає добровільне бажання приєднатися до Сил оборони, на відміну від мобілізації, яка є обов’язковою. Основною перевагою контракту є можливість обрати підрозділ для проходження служби, а також спеціальність. Мобілізовані натомість після завершення вишколу в навчальному центрі скеровуються до військової частини, яка потребує доукомплектування.

Оформлення контрактників займає більше часу, ніж мобілізованих, оскільки потрібно зібрати більшу кількість документів. Також, щоб укласти контракт, потрібно пройти професійно-психологічний відбір, перевірку та випробування.

Хто може проходити службу за мобілізацією і контрактом

Проходити військову службу за мобілізацією можуть лише військовозобов’язані громадяни України. Це чоловіки після 25 років, які стоять на військовому обліку і не мають обмежень, які б завадили нести військову службу. Тобто до цього віку їх не можуть мобілізувати за певними винятками.

Натомість на військову службу за контрактом осіб рядового і сержантського складу можуть прийняти:

громадян призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

резервістів та військовозобов’язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;

військовослужбовців, які проходять строкову військову службу;

військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Вік для взяття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового та сержантського складу становить від 18 до 45 років (в особливий період — до 60 років).

Жінки, зі свого боку, стають військовозобов’язаними або після здобуття освіти медика чи дотичної професії, або за власним бажанням під час взяття на військовий облік.

Підписати контракт на проходження військової служби може також особа без громадянства або іноземець від 18 років (мобілізуватися вони не можуть). Щоб підписати контракт, українець або українка повинні мати базову освіту, а до іноземців та осіб без громадянства є вимога не мати судимості.

Контракт під час війни підписують також службовці строкової служби, які після 24 лютого 2022 року не звільнилися, і мобілізовані, які хочуть здобути підвищення у званні.

Від серпня 2023 року почали діяти зміни, за якими військові строкової служби (на строкову службу під час дії воєнного стану не призивають, але строковики, які на момент початку повномасштабного вторгнення не завершили службу, продовжують служити понаднормово — ред.) можуть добровільно мобілізуватися до ЗСУ, що змінює їхній статус зі строковика на мобілізованого зі всіма правами, обов’язками та підставами для звільнення.

Скільки триває служба в мобілізованих і контрактників

Згідно з чинним законодавством, мобілізовані служать до закінчення воєнного стану або оголошення президентом демобілізації. Мобілізовані також можуть звільнитися, якщо мають підставу, передбачену законом.

У контрактників строк служби залежить від того, на який термін підписаний контракт. Для тих, хто його підписує вперше, контракт може бути строковим від 1 до 10 років (наприклад, для рядових — три роки; для сержантів і старшин — від трьох до п’яти років, водночас якщо вони закінчили заклади військової освіти — п’ять років; для офіцерів — від року до п’яти років; для тих, хто закінчив військовий виш за спеціальностями льотної авіації — 10 років) або до оголошення рішення про демобілізацію.

Також нині існує опція підписати контракт зі строком дії "до закінчення особливого періоду". Особливий період охоплює як початок мобілізації, воєнний стан, так і частково відбудовний період, тобто час після закінчення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію. Важливо зазначити, що відбудовний період може тривати кілька років, а отже і контракт також.

Після завершення дії строкового контракту служба для військового не завершується. Під час дії воєнного стану контракт не розривається і автоматично продовжується до:

кінця воєнного стану;

демобілізації;

поки не з’явиться підстава для звільнення.

Контрактники, які є іноземцями або особами без громадянства, можуть розірвати контракт за власним бажанням.

Мобілізовані військовослужбовці та військовослужбовці, які підписали перший контракт до демобілізації, звільняться з війська після указу президента про демобілізацію. Як буде це відбуватися ― наразі невідомо. Законом не визначено, демобілізовуватимуть їх одномоментно чи поетапно.

Як мобілізовані і контрактники можуть звільнитися зі служби

Під час перебування на військовій службі звільнитись можна, якщо є такі підстави, зокрема:

за станом здоров’я ― на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність з виключенням з військового обліку або з переоглядом за 6-12 місяців;

через досягнення граничного віку несення служби (60 років, а для вищого офіцерського складу — 65 років);

якщо є обвинувальний вирок суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

за сімейними обставинами — найчисленніша категорія, і тут є розбіжності для контрактників і мобілізованих.

Мобілізовані мають додаткові підстави для звільнення зі служби, які на сьогодні для контрактників не діють:

якщо дружина (чоловік) з інвалідністю;

якщо один із батьків (своїх чи дружини/чоловіка) є особою з інвалідністю I чи II групи;

якщо близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або повнорідний або неповнорідний рідний брат чи сестра) загинули або зникли безвісти в ООС або під час дії воєнного стану);

якщо мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років.

Чи відрізняються грошові виплати, лікарняні та відпустки для мобілізованих і контрактників

Грошове забезпечення мобілізованого та контрактника дещо відрізняється. Розмір виплати залежить від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.

Людина, яка підписує контракт уперше, отримує одноразову грошову виплату. Її розмір 2024 року становить:

23 360 грн (8 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) для рядового складу;

26 280 грн (9 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) для сержантського складу;

29 200 грн (10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) для офіцерського складу.

Контрактникам виплачують підйомну допомогу і добові у разі переїзду до нового місця військової служби чи передислокації військової частини. А також їм можуть надавати житло або частково відшкодовувати оренду житла.

Тим, хто долучився до війська за мобілізацією, і тим, хто підписав контракт, надають однаковий термін відпустки.

Також немає особливих відмінностей і щодо надання лікувальних послуг. Єдине, що у разі амбулаторного лікування офіцери і військові за контрактом можуть лікуватись вдома за висновком лікаря, натомість інші військові — після відвідування лікаря повертаються у розташування.

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