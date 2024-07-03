Шольц зробив важливу заяву щодо війни в Україні

Німеччина не підтримує припинення вогню під час війни в Україні, оскільки це може призвести до поразки нашої країни.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє німецьке видання ASB Zeitung.

Коментуючи недавні “мирні ініціативи” президента РФ Володимира Путіна, які передбачають виведення українських військових з території Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей, він назвав їх цинічними.

"Це показує, наскільки цинічно мислить російська влада і що господар Кремля зовсім не збирається припиняти війну", - зауважив канцлер.

За його словами, припинення вогню за теперішніх умов може призвести до поразки України.

"Припинення вогню, метою якого є капітуляція України, ми не можемо підтримувати", - наголосив Олаф Шольц.

При цьому канцлер запевнив своїх громадян, що Німеччина не стане учасником війни в Україні.

Шольц - "за" удари по Росії!

Нагадаємо, нещодавні заяви президента РФ Володимира Путіна про нібито готовність до мирних переговорів з Україною викликали скептичну реакцію не лише в Києві, але й у західних партнерів. Українські та західні посадовці назвали так звані "мирні ініціативи" Путіна "профанацією" і спробою виграти час для нарощування військового потенціалу.

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