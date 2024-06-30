Німеччина призначила дві третини збройного експорту для України

У бюджеті ФРН на цей рік на військову допомогу Україні передбачено понад 7,1 млрд євро.

Дві третини збройного експорту Німеччини у першому півріччі цього року був призначений для нашої держави.

Про це з посиланням на Міністерства економіки ФРН, пише dpa.

Як зазначається, експорт зброї у Німеччині другий рік поспіль сягає рекордного рівня. Переважно це відбувається через надання військової допомоги нашій державі.

У період з 1 січня по 18 червня федеральний уряд схвалив експорт зброї на загальну суму щонайменше 7,48 мільярда євро, що на 30% більше, ніж у першому півріччі минулого року. Водночас близько 65% експорту (4,88 мільярда євро) було призначено для України.

Що цікаво, у бюджеті ФРН на цей рік на військову допомогу Україні передбачено понад 7,1 млрд євро.

Нагадаємо, що перші німецькі бойові машини, пошкоджені на фронті, вже відновлюються на території України.

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