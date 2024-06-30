Росія вгатила "Іскандером" по Одещині: що відомо про ранковий удар

Сьогодні, 30 червня, російська армія запустила по Одеській області балістичну ракету, ймовірно, "Іскандер-М".

Про це повідомили на сторінці у Facebook Повітряного командування "Південь".

Зазначимо, повітряна тривога пролунала на Одещині близько 8:50.

Згодом у Повітряних силах повідомили про балістичну загрозу з Криму, а далі - про ракету з Чорного моря у напрямку Одеської області.

Нагадаємо, 29 червня о 17:40 російські війська атакували центр міста Вільнянськ Запорізької області. На місці влучання пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та автомобілі. Внаслідок російського обстрілу загинуло семеро людей. Також противник поранив 31 особу.

Крім того, російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область. Протягом минулої доби ворог поранив чотирьох людей.

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