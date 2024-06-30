Ракетний удар по Дніпру: рятувальники шукають під завалами двох людей

У Дніпрі триває рятувальна операція на місці ракетного удару.
У Дніпрі після ракетного удару РФ 28 червня тривають пошуково-рятувальні роботи. Зниклими безвісти вважаються двоє людей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області.
Внаслідок ракетного удару загинула одна особа, постраждало 12 осіб, з них – 1 дитина, та врятовано 2 особи.
"Всього розібрано та вивезено 430 т будівельних конструкцій та сміття. Психологи ДСНС надали допомогу 45 особам. Рятувальники продовжують розбирати завали та розчищувати місце події", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Дніпрі двоє мешканців багатоповерхівки вийшли на зв’язок після удару окупантів.
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