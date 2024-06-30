Окупанти намагаються просунути фронт вглиб України - Politico

Російські окупанти влітку цього року повільно, але впевнено намагаються прорвати українську оборону. Проблема в не достатній кількості озброєння від міжнародних партнерів, які спонукають союзників України шукати більше зброї та нові стратегії, щоб підкріпити Київ. А через це російський диктатор Путін вибухнув новими погрозами.

Про це пише видання Politico.

Як зазначається, заходи західних союзників з призупинення наступу і потенційна відповідь Кремля можуть призвести до небезпечної ескалації, що ще більше підвищує небезпеку прямої конфронтації між Росією і НАТО.

Що відомо про російський наступ

Кремль спробував скористатися своєю перевагою у вогневій потужності на тлі затримок з надання військової допомоги з боку США. Та посилив атаки на кількох напрямках вздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Підрозділи окупантів намагаються “промацати” українську оборону на наявність слабких місць, потенційно створюючи підґрунтя для більш масштабного наступу.

Водночас наступ на Вовчанськ, очевидно, втратив темп. Однак Росія здійснила поступове, але впевнене просування в Донецькій області. Зокрема, навколо стратегічного міста Часів Яр. Аналітики кажуть, що падіння цього міста загрожує ключовим військовим вузлам Слов'янськ та Краматорськ.

Крім того, Путін заявив, що Москва не прагне швидких перемог і дотримуватиметься нинішньої стратегії повільного просування. Джек Уотлінг з Королівського інституту об'єднаних служб заявив, що Росія розтягує українські війська на широкому фронті. Широта ударів змусила Україну розосередити свою артилерію, витрачаючи боєприпаси, щоб розбити послідовні російські атаки.

"Метою Росії є не досягнення великого прориву, а скоріше переконання України в тому, що вона може продовжувати невблаганне просування вперед, кілометр за кілометром, уздовж фронту", – пише Politico з посиланням на експерта.

Нестача засобів протиповітряної оборони ставить Україну перед складним вибором: зосередити їх на захисті критично важливої інфраструктури або захистити війська на фронті.

"Продовження російської кампанії дальніх ударів означає, що фронт не лише розтягується в бік, але й розширюється в глибину", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися у Вовчанську. Крім того, бійці завадили планам окупантів та змогли взяли в оточення російських солдат, які перебували на Агрегатному заводі.

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