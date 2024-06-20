Путін зробив нову заяву про свої "мирні пропозиції"

Російський диктатор Володимир Путін назвав очікуваною реакцію Заходу на його "мирні ініціативи" щодо України.

Про це він заявив 20 червня на пресконференції за підсумками візиту до В'єтнаму.

"Я якраз і очікував саме такої реакції - на першому етапі. Але що буде пізніше - це час покаже. Усе залежатиме від того, як змінюватиметься ситуація на землі", - сказав диктатор.

Він також зазначив, що "надії на кулуарні переговори із західними країнами не виправдалися".

Крім того, Путін пригрозив, що його пропозиції щодо нібито "врегулювання ситуації в Україні" не діятимуть вічно.

"Умови Росії щодо врегулювання в Україні будуть змінюватися залежно від ситуації на лінії зіткнення", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавні заяви президента РФ Володимира Путіна про нібито готовність до мирних переговорів з Україною викликали скептичну реакцію не лише в Києві, але й у західних партнерів. Українські та західні посадовці назвали так звані "мирні ініціативи" Путіна "профанацією" і спробою виграти час для нарощування військового потенціалу.

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