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Зеленський провів екстренне засідання Ставки: про що йшлося

Зеленський провів екстренне засідання Ставки: про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Володимир Зеленський

Головною темою Ставки 20 червня було енергозбереження.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку, присвячену єдиній темі – енергетичній безпеці.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Заслухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука", – зазначив він.

За словами президента, рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами.

  • "Так само очікую від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.
  • Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні.
  • Ми активно готуємося до наступного опалювального сезону. Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися", – підсумував президент.

Масований обстріл України 20 червня

В ніч проти четверга, 20 червня, російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також безпілотники Shahed. Загалом застосовано дев'ять ракет різних типів і 27 БпЛА. Сили ППО знищили 5/9 ракет і 27/27 дронів.

Головною ціллю для ворога цього разу стали електростанції.

Для ураження ворог застосував комбіновану ракетно-дронову атаку. Внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у:

  • Вінницькій;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Київській областях.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

"Під час атак на двох енергооб’єктах постраждали семеро енергетиків. Наразі вони перебувають у лікарні з травмами різного ступеня важкості, один у тяжкому стані", – додає "Укренерго".

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