Зеленський провів екстренне засідання Ставки: про що йшлося

Президент Володимир Зеленський провів Ставку, присвячену єдиній темі – енергетичній безпеці.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Заслухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука", – зазначив він.

За словами президента, рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами.

"Так само очікую від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.

Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні.

Ми активно готуємося до наступного опалювального сезону. Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися", – підсумував президент.

Масований обстріл України 20 червня

В ніч проти четверга, 20 червня, російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також безпілотники Shahed. Загалом застосовано дев'ять ракет різних типів і 27 БпЛА. Сили ППО знищили 5/9 ракет і 27/27 дронів.

Головною ціллю для ворога цього разу стали електростанції.

Для ураження ворог застосував комбіновану ракетно-дронову атаку. Внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у:

Вінницькій;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Київській областях.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

"Під час атак на двох енергооб’єктах постраждали семеро енергетиків. Наразі вони перебувають у лікарні з травмами різного ступеня важкості, один у тяжкому стані", – додає "Укренерго".

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