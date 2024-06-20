Росія веде гібридну війну на кордоні з НАТО — Bloomberg

Відправлення груп мігрантів на штурм кордонів, глушіння сигналів GPS, вербування злочинців для дрібних диверсій — такими діями Росія створює напруженість на східному кордоні НАТО. Балтійський регіон перетворився на “другий фронт” у конфлікті Москви із Заходом.

Про це йдеться у публікації Bloomberg.

Операції із дестабілізації регіону Балтійського моря здебільшого не дотягують до класичних атак, які могли б спровокувати колективну відповідь НАТО. Але вони стали частішими після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України.

"Росія зараз веде дві війни. Одна – це кінетична, звичайна війна в Україні. Інша – це гібридна війна в Європі та на Заході з метою вплинути на тон публічного дискурсу або якимось чином похитнути наше відчуття безпеки", - цитує видання президента Фінляндії Александра Стубба на зовнішньополітичному форумі в Гельсінкі, який відбувся 14 червня.

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Лише за останні кілька місяців повітряний простір Фінляндії та Швеції неодноразово порушували російські літаки, кільком комерційним літакам не вдалося приземлитися в невеликих аеропортах через перешкоди, спричинені глушінням сигналів GPS, а Польща затримала агентів РФ за ймовірні диверсійні дії.

Росія також відправляє мігрантів у прикордонні зони, щоб чинити тиск на прикордонний контроль і потенційно розпалювати громадське невдоволення.

У Фінляндії , Латвії та Польщі зводять бар’єри, щоб зупинити потоки мігрантів , а Литва завершила будівництво 500-кілометрового паркану на кордоні з Білоруссю. Лише Варшава планує інвестувати близько 2,5 мільярдів доларів в укріплення кордону, що захистить країну як від звичайного вторгнення танків, так і від кібервійни.

За інформацією західних спецслужб, Москва веде війну в інформаційному просторі, змальовуючи країни Балтії як розпалювачів війни та “русофобів”, а також залучила тролів та армію ботів для розсилання спаму в соціальних мережах зі шкідливим вмістом. Раніше мовні помилки в дезінформаційних текстах робили їх відносно легкими для виявлення, застосування штучного інтелекту ускладнює проблему.

Кремль намагався вербувати російськомовні меншини в Естонії та Латвії, щоб посіяти внутрішні розбіжності, здебільшого безуспішно. У Польщі основна увага була зосереджена на розпалюванні напруженості між місцевими жителями та великою кількістю українців, які шукали притулку від війни.

Масштабне видворення агентів російської розвідки з усього регіону перешкоджає здатності Кремля здійснювати гібридні атаки, однак офіційні особи визнають, що вони, як правило, на крок відстають від того, що вигадує Москва.

"У цьому немає лінії фронту. Вся Європа зараз у стані війни", - цитує видання заяву міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен.

Нагадаємо, шість країн НАТО, які сусідять з Росією, домовилися звести "стіну безпілотників", щоб захистити свої кордони від загроз та провокацій.

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