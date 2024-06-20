Зробив нереальне: боєць ЗСУ збив ворожу ракету з кулемета

Військовослужбовець Повітряних Сил ЗСУ на псевдо "Доктор Мом" здійснив майже неможливе - збив російську крилату ракету за допомогою кулемета.

Про історію бійця розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Сергій, який у цивільному житті працював медиком, нині несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи Повітряних Сил ЗСУ. Вранці 12 червня його підрозділ отримав завдання перехопити ворожу ракету, що прямувала на Київщину.

"Отримавши команду "готовність", разом з побратимами негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова", - розповідає Сергій.

Не вагаючись, військовий взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. "В думках було лише одне – маю влучити! Пустивши чергу з кулемета, побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись", - згадує "Доктор Мом".

Сергій зізнається, що емоції в той момент переповнювали його. У те, що він дійсно збив ворожу ракету з кулемета, повірив лише тоді, коли на власні очі побачив її уламки.

Боєць Повітряних сил збив крилату ракету з кулемета / Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, в ніч проти четверга, 20 червня, російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також безпілотники Shahed. Усього застосовано дев'ять ракет різних типів і 27 БпЛА. Сили ППО знищили 5/9 ракет і 27/27 дронів.

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