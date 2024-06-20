Данія – Англія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 20 червня у Франкфурті, початок – о 19:00 за київським часом.

У четвер, 20 червня, відбудеться матч другого туру Євро-2024 у групі C між збірними Данії та Англії.

Команди зустрінуться у Франкфурті на "Франкфурт Арені". Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

На старті континентальної першості Данія зіграла внічию зі Словенією (1:1), а Англія перемогла Сербію (1:0).

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Зазначимо, що Данія та Англія грали між собою у півфіналі Євро-2020, яка через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року. Тоді "Три леви" здолали сенсаційних данців за підсумками екстратаймів, після чого у фіналі у серії пенальті поступилися Італії.

Де дивитися матч Данія – Англія

В Україні поєдинок Данія – Англія ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Данія – Англія

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом поєдинку є англійська збірна. На перемогу команди Гарета Саутгейта можна поставити з коефіцієнтом 1,72. Нічия – 3,65. Виграш данців оцінюється коефіцієнтом 5,70.

В іншому матчі другого туру квартету C позмагаються Словенія та Сербія (20 червня, початок – о 16:00 за київським часом).

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У заключному третьому турі групового етапу Данія зіграє із Сербією, а Англія побореться зі Словенією. Обидва матчі відбудуться 25 червня (старт – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше повідомлялося, що збірна Німеччини обіграла Угорщину (2:0) та першою з усіх учасників турніру оформила вихід до плейоф Євро-2024.

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