В ЄС гнівно прокоментували "мирні" заяви диктатора Путіна

Російський "фюрер" Володимир Путін насправді він не має жодної зацікавленості в мирі - хоч він і часто заявляє, що нібито має таке бажання.

Таку думку висловив у соцмережі у X (Twitter) високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Європейський дипломат наголошує, що агресія Росії проти України "не демонструє реального інтересу до миру". Вимоги і ультиматуми Путіна він називає "неприйнятними".

"Неприйнятні вимоги Путіна мають на меті легітимізувати вторгнення та підірвати мирні зусилля, тоді як Росія переозброюється та готується до тривалої війни. Агресор не може диктувати умови припинення вогню", - каже Боррель.

Він також зауважив, що умови миру викладені у Статуті ООН та резолюції Генеральної асамблеї "про всеосяжний, справедливий і тривалий мир в Україні", яку підтримала 141 країна.

Заяви Путіна про війну і "мир"

Під час зустрічі з представниками російського МЗС Володимир Путін назвав власні умови припинення вогню в Україні. Йдеться про "повне виведення" українських військ із усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Щойно Київ заявить, що готовий і почне реальне виведення військ, а також заявить про відмову від вступу до НАТО, ми негайно накажемо припинити вогонь і почнемо переговори", - цинічно наголосив "фюрер"

Також Путін зробив цинічну заяву про те, що не Росія розпочала війну в Україні. У традиційній кремлівській манері в усьому він звинуватив Київ. Мовляв, "ДНР" і "ЛНР" "мали право оголосити про свою незалежність". Втім, нахабно наголосив Путін, Україна "розв'язала проти них війну".

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