Що не так із "мирним планом" Путіна: у РНБО пояснили

Заяви російського диктатора Володимира Путіна, які він озвучив напередодні Саміту миру у Швейцарії, є демонстрацією того, що він не хоче вести переговори, а його умови є неприйнятними для Києва.

Про це заявив секретар ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко в інтерв'ю Financial Times.

Він пояснює, Путін виступав у цей час невипадково.

"А тому що "боїться, що мирний саміт, ініційований Києвом, який розпочнеться у Швейцарії 15 червня, буде успішним", - каже Литвиненко.

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Він наголосив на позиції Києва: план Зеленського з 10 пунктів щодо припинення війни, який включає повне виведення російських військ з української території.

У виданні додали, що Росія на мирний саміт не була запрошена, але керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав FT, що Київ може запросити представника Москви на другий мирний саміт колись у майбутньому.

Умови Путіна щодо припинення вогню

Під час зустрічі з представниками російського МЗС Володимир Путін назвав власні умови припинення вогню в Україні. Йдеться про "повне виведення" українських військ із усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

В ЄС прокоментували мирні заяви Путіна.

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