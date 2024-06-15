Що не так із "мирним планом" Путіна: у РНБО пояснили

Диктатор вимагає "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Заяви російського диктатора Володимира Путіна, які він озвучив напередодні Саміту миру у Швейцарії, є демонстрацією того, що він не хоче вести переговори, а його умови є неприйнятними для Києва.
Про це заявив секретар ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко в інтерв'ю Financial Times.
Він пояснює, Путін виступав у цей час невипадково.
"А тому що "боїться, що мирний саміт, ініційований Києвом, який розпочнеться у Швейцарії 15 червня, буде успішним", - каже Литвиненко.
Він наголосив на позиції Києва: план Зеленського з 10 пунктів щодо припинення війни, який включає повне виведення російських військ з української території.
У виданні додали, що Росія на мирний саміт не була запрошена, але керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав FT, що Київ може запросити представника Москви на другий мирний саміт колись у майбутньому.
Умови Путіна щодо припинення вогню
Під час зустрічі з представниками російського МЗС Володимир Путін назвав власні умови припинення вогню в Україні. Йдеться про "повне виведення" українських військ із усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
В ЄС прокоментували мирні заяви Путіна.
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