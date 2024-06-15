У ЗСУ оцінили рівень російської авіації

Російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення сподівалися, що зможуть без проблем висадити десант з гелікоптерів Ка-52 у центрі Києва, однак зазнав краху. Все тому, що вертольоти К-52 не відповідають тим характеристикам та не можуть виконувати спектр завдань, про який розповідали росіянами.

Про те, на якому рівні сьогодні російська авіація розповів військовий льотчик 1-го класу, підполковник ЗСУ Євген Соловйов 24 каналу.

Експерт зазначає, що немає такої зброї чи техніки, яку неможливо збити. Під час виконання бойових завдань будь-яке озброєння буде знищуватися.

"У перших днів вторгнення у росіян справді було дуже багато прорахунків щодо застосування гелікоптерів. Насамперед вони не виконували завдання для повного придушування нашої ППО, у них не було повної переваги у повітрі й наші винищувачі також збивали їх", - каже експерт.

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Зокрема, про це свідчить легенда про "Привида Києва".

"Він захищав столицю та збивав "аналоговнєтні" винищувачі росіян, які, хоч, були справді значно сучаснішими та ефективнішими", – мовив підполковник ЗСУ.

Однак те озброєння, яке є у них в наявності, на жаль, є набагато сучаснішим, ніж те, яке є у нас на сьогодні.

"Якщо порівнювати їх із західними вертольотами – то це, звісно, небо і земля. Ка-52 гірші, ніж ті ж Viper чи Apache", – додав військовий пілот 1-го класу.

Додамо, лише за останні чотири місяці російські військові літаки скинули майже сотню авіабомб на власні регіони та окуповані території України.

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