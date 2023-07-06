Ягоди будуть великі й солодкі: чим підживити малину влітку

Солодкі ягоди малини залежать не лише від сорту, але й від правильного підживлення. Влітку малині потрібні певні мікроелементи, щоб порадувати великим урожаєм. Чим можна підживити малину в липні?

Солодкі ягоди малини досить важко отримати на кислому ґрунті. На смак ягід погано впливає також недостатнє чи зайве поливання. Якщо насадження надто загущені, ягоди будуть маленькими. Однак основною причиною несолодкої малини фахівці називають все ж нестачу мінеральних речовин, зокрема, фосфору й калію.

Чим підживити малину влітку для хорошого урожаю: народні засоби

В період квітіння та плодоношення малина потребує особливого підживлення. Завдяки правильно підібраним добривам можна підвищити стійкість кущів до хвороб, допомогти їм краще засвоювати вологу, а також зробити ягоди більш солодкими, з насиченим смаком. Які засоби найкраще використовувати для підживлення малини влітку:

Попіл — доступний засіб, який допоможе без особливих зусиль чи витрат заповнити нестачу фосфору й калію. Щоб приготувати розчин, візьміть відро води, розмішайте в рідині 250 г попелу, процідіть суміш через марлю, а потім полийте малину під корінь. Таке поливання радять проводити не частіше 3-4 разів на місяць. Кропива — кропив'яний настій є ще одним чудовим засобом для підживлення малини влітку. З його приготуванням доведеться трошки попоратися. Пластикову ємність заповніть нарізаною кропивою на 2/3 (суцвіття краще повидаляти, щоб бур'ян не розмножувався), залийте теплою водою, накрийте кришкою і залиште на 1-2 тижні в теплому місці. Щоб процес бродіння прискорився, можна в суміш додати ще 10 г дріжджів. Періодично її потрібно перемішувати. Перед поливанням настій розводять із водою (1 л розчину на 10 л води). Дріжджі — в них містяться вітаміни, мінерали й мікроелементи, які потрібні малині. Коли дріжджі потрапляють у ґрунт, вони швидко перетворюються на корисні речовини, які рослина легко поглинає. Щоб приготувати розчин, додайте у відро води 10 г сухих дріжджів, 5 ст. л цукру, а потім дайте настоятися 2 години. Після цього отриманий розчин розводять у співвідношені 1:5 (1 частина розчину на 5 частин води) і поливають малину. Курячий послід — за допомогою такого підживлення можна значно збільшити термін плодоношення. Що робити? Заповніть 1/3 відра курячим послідом, додайте воду до країв і ретельно розмішайте. Залиште на 2-3 дні, а перед поливанням розведіть у воді (співвідношення 1:10). Вносять підживлення під кожен кущ індивідуально.

Також для підживлення малини влітку використовують сульфат калію. Це добриво доступне й недороге, а також допомагає значно підвищити вміст цукру в плодах. Застосовувати сульфат калію дуже просто. Потрібно розчинити в 10 л води 2 ст. л речовини, а потім полити малину під кущ.

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