Нідерланди – Туреччина: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2024

Поєдинок відбудеться 6 липня у Берліні, початок – о 22:00 за київським часом.

У суботу, 6 липня, збірні Нідерландів та Туреччини визначатимуть сильнішого в матчі 1/4 фіналу Євро-2024 з футболу.

Поєдинок відбудеться на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нідерланди вийшли до плейоф чемпіонату Європи з третього місця квартету D, набравши 4 очки. Команда Рональда Кумана вирвала вольову перемогу над Польщею (2:1), зіграла внічию з Францією (0:0) та програла Австрії (2:3). В 1/8 фіналу "Ораньє" розгромили Румунію (3:0).

Туреччина пробилася до плейоф континентальної першості з другої сходинки групи F, заробивши 6 очок. Команда Вінченцо Монтелли здолала Грузію (3:1), розгромно програла Португалії (0:3) та вирвала перемогу над Чехією (2:1). В 1/8 фіналу турки з найшвидшим голом в історії плейоф ЧЄ обіграли Австрію (2:1).

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Де дивитися матч Нідерланди – Туреччина

В Україні чвертьфінальний поєдинок Євро-2024 між збірними Нідерландів та Туреччини ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Нідерланди – Туреччина

За оцінками нашого партнера-букмекера, безсумнівним фаворитом прийдешнього протистояння є збірна Нідерландів. На перемогу "Помаранчевих" в основний час матчу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,66. Нічия – 4,15. Виграш турків за підсумками 90 хвилин зустрічі – 5,90.

Прохід нідерландців до півфіналу ЧЄ оцінюється коефіцієнтом 1,35. Вихід Туреччини до наступної стадії турніру з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті – 3,70.

Переможець матчу Нідерланди – Туреччина у півфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором поєдинку Англія – Швейцарія, який також відбудеться 6 липня (початок – о 19:00 за київським часом).

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