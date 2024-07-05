Нідерланди – Туреччина: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2024

У суботу, 6 липня, відбудеться заключний чвертьфінал Євро-2024 з футболу, в якому за вихід до наступної стадії поборються збірні Нідерландів та Туреччини.

Місцем проведення поєдинку стане "Олімпіаштадіон" у Берліні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Збірна Нідерландів у груповому раунді Євро-2024 вирвала вольову перемогу над Польщею (2:1), зіграла внічию з Францією (0:0) та програла Австрії (2:3), а потім в 1/8 фіналу розгромила Румунію (3:0).

Туреччина у груповому раунді континентальної першості здолала Грузію (3:1), розгромно програла Португалії (0:3) та вирвала перемогу над Чехією (2:1), після чого в 1/8 фіналу обіграла Австрію (2:1).

Переможець пари Нідерланди – Туреччина у півфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором поєдинку Англія – Швейцарія, який також відбудеться 6 липня (початок – о 19:00 за київським часом).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Туреччина.