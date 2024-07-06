Шокувальне інтерв'ю Байдена: президент США здивував "досягненнями" своєї каденції

Кандидат в президенти США від демократів і чинний голова Білого дому Джо Байден заявив, що він "керує світом".

Про свої досягнення на посту президента він розповів в інтерв'ю ABC News.

Головною темою обговорення став фізичний і психологічний стан Байдена, який викликає сумніви щодо його спроможності керувати державою. Особливо гостро це питання встало після провальних дебатів Байдена зі своїм конкурентом від республіканців Дональдом Трампом.

Щоб довести свої сили перемогти на виборах та очолювати країну протягом ще чотирьох років, Байден перелічив досягнення своєї каденції.

"Я був тим хлопцем, який склав мирний план для Близького Сходу, який, можливо, починає втілюватись у життя. Я також був хлопцем, який розширив НАТО. Я також був тим хлопцем, котрий підняв економіку. Усі окремі речі, які були зроблені, були ідеями, які я мав, або які я реалізував", – зазначив Байден.

Президент США також впевнений, що він "створив майбутнє НАТО" в той час, коли ніхто не вірив, що Альянс вдасться розширити.

"Я той, хто зупинив Путіна. Ніхто не думав, що це може статися. Я той, хто організував південнотихоокеанську ініціативу AUKUS. Я той, хто об'єднав 50 країн — не лише в Європі, а й за її межами — для допомоги Україні", – продовжив Байден.

Він додав, що також "змусив" японців розширити свій бюджет і переконав Південну Корею інвестувати у Сполучені Штати мільярди доларів.

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"Знаєте, я не лише веду кампанію [передвиборчу – ред.], а й керую світом. Ні, це тільки звучить як гіпербола, але ми є найважливішою нацією світу... Але в будь-якому випадку, я не хочу брати на себе надто багато заслуг. У мене чудовий персонал", – наголосив Байден.

Президент США також повідомив, що кожного дня проходить когнітивні й неврологічні тести та його скрізь супроводжують найкращі лікарі, які контролюють його стан. Але це не якась ексклюзивна практика – так роблять усі президенти США.

"Послухайте, я знову балотуюсь, бо я думаю, що я найкраще розумію, що потрібно зробити, щоб вивести цю країну на зовсім новий рівень", – запевнив співрозмовника Джо Байден.

Нагадаємо, Байден назвав дебати "поганим епізодом" і сказав, що його змусить зійти з перегонів.

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