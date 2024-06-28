Дебати Байдена і Трампа: головні заяви про Україну, Путіна і Третю світову

У четвер, 27 червня, майбутні кандидати на посаду президента США - чинний глава Білого дому Джо Байден та експрезидент Дональд Трамп - здійснили перший раунд теледебатів.

Для обох кандидатів цей день був вирішальним. Другий раунд дебатів кандидати, ймовірно, проведуть ближче до дня виборів.

ТСН.ua зібрав основні заяви політиків.

Війна в Україні

Трамп звинуватив президента Байдена у війні в Україні, заявивши: "Якби у нас був справжній президент, президент, який знав, що його поважає (лідер Росії Володимир - ред. Путін), то він ніколи б... не вторгся до України".

На дебатах Трамп укотре заявив, що зможе закінчити війну Росії з Україною ще до вступу на посаду президента.

З його слів, Байден "заохочував Росію до вторгнення" через вивід військ США з Афганістану 2021 року — Трамп назвав це "найганебнішим моментом в історії США". Він каже, що вимоги Путіна про територіальні поступки України неприйнятні, однак ця війна "не почалася б, якби в США був лідер".

Головний аргумент Трампа в цьому питанні — США витрачають на війну в Україні багато грошей. Він каже: "Байден дав Україні $200 мільярдів або навіть більше. Це великі гроші. Кожного разу, коли Зеленський приїжджає до країни, він забирає з собою $60 мільярдів. Він найбільший продавець у світі — і я не критикую його. Лише кажу, що гроші, які ми витрачаємо на війну, ми витрачати не повинні".

"Байден завів нас у погану позицію з Україною і Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена", — каже Трамп.

Відповідь Байдена

Байден у відповідь зазначив, що Путін не зупиниться на Україні, і назвав його воєнним злочинцем.

"Як ви думаєте, що станеться з країнами НАТО?" — запитав Байден. Він наголосив, що Путін у своїй агресії не зупиниться на агресії проти України, тож під загрозою можуть опинитися і країни НАТО.

Перемога Дональда Трампа призведе до Третьої світової війни, заявив Джо Байден.

"Він приведе нас до Третьої світової війни. А ми - ближче до Третьої світової війни, ніж будь-хто може собі уявити. Якщо ви хочете Третю світову війну, то дозвольте йому перемогти", - сказав політик.

Байден наголосив, що є ще одна річ, яка також може призвести до масштабної війни.

"Просто дозвольте Володимиру Путіну взяти Київ. Путін - військовий злочинець, який не зупиниться на агресії проти України, а наступними можуть бути Польща, Білорусь, країни НАТО. Ми можемо тільки здогадуватись, що буде далі, якщо все спустити йому з рук. А тоді й у нас війна", - продовжив Байден, пославшись на статтю 5 статуту НАТО, яка зобов'язує держави-члени захищати одна одну у разі нападу.

Що це обговорювали кандидати в президенти

Зазначимо, що політики також обговорювали внутрішньоамериканські проблеми. Йдеться про рівень економіки, інфляцію та безробіття, кризу часів пандемії коронавірусу, кримінальні справи проти Трампа. Також неодноразово згадувалася проблема абортів і нелегальної імміграції та штурму Капітолія в січні 2021 року.

Так, Байден заявив, що коли Трамп був президентом, то розлучав сім'ї та забирав дітей у батьків. Водночас Трамп сказав, що через дії адміністрації Байдена до Штатів потрапило багато злочинців, психічно хворих людей, а також терористів, які наразі вбивають американців.

Скільки говорили політики

Загалом, як зазначило американське медіа, Дональд Трамп говорив більше за Байдена. Так, під час дебатів Трамп говорив приблизно 40 хвилин і 12 секунд, а Байден — приблизно 35 хвилин і 41 секунду. Хоча обидва кандидати мали рівні шанси відповісти на запитання, вони могли не використати максимально відведений час.

The Washington Post пише, що виступ Трампа був сповнений його звичайних перебільшень і брехні, особливо щодо злочинності та міграції. Але головне, що запамʼятають багато виборців, — це "вражаючий контраст між енергією і життєвою силою Трампа і боротьбою Байдена за те, щоб викласти свої ідеї лаконічно і зрозуміло".

Нагадаємо, що 60-ті президентські вибори у США відбудуться у вівторок 5 листопада 2024 року. Також відбудуться вибори обох палат Конгресу – Палати представників і третини Сенату.

Епохальна подія! Як пройдуть дебати в США між Трампом і Байденом?

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