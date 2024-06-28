"Мирний план" Трампа щодо України вигідний Путіну - Newsweek

Дональд Трамп має план, як закінчити війну Росії в Україні, якщо він повернеться до Білого дому.

Пропозиції кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни не підійдуть ані Україні, ані Росії.

Про це пише Newsweek з посиланням на західних експертів.

Трамп обіцяє зупинити війну в Україні майже від самого початку повномасштабного вторгнення росіян, щойно стане президентом. Суть цього плану ― не давати Україні американської зброї, якщо Київ не погодиться на переговори, і навпаки, значно посилити збройну підтримку ЗСУ, якщо Росія відмовиться від переговорів чи порушить їхні умови.

"Росія не погодиться на таке просто тому, що її цілі у війні занадто відрізняються від цілей України," - стверджує професор політології американського Сиракузького університету. - Росія хоче отримати повний політичний контроль над Україною та викорінити ідею, що українці ― окрема нація. Україна ж прагне захистити свою територію, своїх людей і свою демократію від російських жорстокості та домінування".

Ця різність позицій, стверджує Тейлор, поки що лишає мало простору для переговорів ― і погроза надати більше зброї Україні на Росію тут не подіє.

"Росіяни брехатимуть і вдаватимуть, що готові на щось піти, та це буде імітація дій. Щоб наблизити переговори, треба збільшити цю допомогу просто зараз, а коли росіяни опиняться у програшному становищі ― тоді з ними й можна буде починати про щось говорити", - вважає Тейлор.

Інші коментатори загалом сходяться на тому, що план Трампа вигідний Росії.

"Він фактично показує, що агресія і брутальна жорстокість виправдовують себе, ― каже генерал-майор армії США у відставці. - Але, напевно, ця пропозиція сподобається електоральній базі Трампа і значній частині європейської публіки, яку більше цікавить мир, ніж захист свободи вибору уряду, територіальний суверенітет і міжнародне право".

Нагадаємо, під час дебатів Трамп знову заявив, що змусить Зеленського і Путіна знайти спільну мову і закінчить війну ще до інавгурації, якщо знову стане президентом. За його словами, Путін ніколи не вторгнувся б до України, якби Сполучені Штати мали сильного президента, якого поважають у світі.

У своїх публічних обіцянках зупинити війну Трамп уникає конкретики про те, як вестиме перемовини з Путіним і Зеленським.

Зеленський заявив, що Україна не готова втратити Крим і Донбас заради припинення вогню та встановлення миру.

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