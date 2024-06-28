40-річна жінка взяла шлюб одразу із 60 людьми – фото, відео

Австралійська фотографиня розповіла, як вона уклала шлюб із шістдесятьма нареченими під час триденної феєрії.

Про це повідомляє Daily Star.

Церемонія, що відбулася неподалік Брісбена, довела, що кохання існує не лише для закоханих. Карліта Сарі з Південної Австралії сказала "так" своїм найближчим друзям, розділивши з ними все – від клятв до перших танців – на цьому масовому святі дружби, а не романтики.

Весілля Карліти Сарі / Фото: instagram.com/carlitasariphoto

Весілля Карліти Сарі / Фото: instagram.com/carlitasariphoto

Розповідаючи про своє рішення одружитися з друзями, вона поділилася: "Як весільна фотографиня, я проводжу все своє життя на весіллях, і я помітила, що в культурі, яка є досить безплідною для ритуалів, весілля є місцем, де вони рясніють. Ми знаємо, як з'являтися на весіллях. Ми подорожуємо, відпрошуємося з роботи і вбираємося. Коли ви збираєте групу людей і дивитеся на щось зі спільним наміром, відбувається щось потужне. Відбувається якась алхімія (поза межами юридичного зобов'язання), яка гальванізує речі і змінює їхній колір у найкрасивіший спосіб. Раніше я мала певні сумніви щодо шлюбу. Коли були ухвалені закони про рівність шлюбів, вони притихли, і я зрозуміла: я не проти шлюбу, я просто почувалася смішною через те, як ми надаємо перевагу одному коханню над іншим. Здається, ми все ще надаємо перевагу романтично-моногамному коханню над іншими видами кохання. І все ж, для мене багато з найбільших кохань мого життя, моїх великих партнерств, виявилися моїми дорогими друзями".

Весілля Карліти Сарі / Фото: instagram.com/carlitasariphoto

40-річна Карліта вирішила публічно заявити про свою глибоку і міцну любов до найближчих друзів під час офіційної церемонії на острові Норт-Страдброк, Мінджерріба, її улюбленому місці. Святкування містило традиційні весільні елементи, такі як клятви, промови, бенкет, офіціоз, фотографії та танці до ранку.

Однак жінка змінила традиційну білу сукню на "барвистий, казковий, рясний" дрескод для своїх "наречених".

Церемонія відрізнялася від звичної – вони трималися за руки і давали одне одному обіцянки, зокрема: "Я почуваюся в безпеці, коли ти поруч, я відчуваю радість, коли ти поруч. У нас є місце для помилок, і у нас є місце для виправлення". Ці обітниці були доповнені трьома благословеннями, написаними і зачитаними друзями.

Весілля Карліти Сарі / Фото: instagram.com/carlitasariphoto

Стандартний сценарій святкування був змінений: Карлі та її "наречені" сказали: "Шлюб, згідно із законом Всесвіту – це союз між екосистемою людей з включенням відповідних інших, добровільно укладений на все життя".

Замість обручок колом ходили двоє "носіїв бісеру", пропонуючи бісер з чаші перед фінальним ритуалом. Дрібнички були перетворені на намисто і урочисто накинуті на шию Карлі, що символізувало їхню колективну обітницю.

Весілля Карліти Сарі / Фото: instagram.com/carlitasariphoto

Карлі, яка живе в Сіднеї, була розчулена: "Церемонія була приголомшливою, зворушливою, грайливою, барвистою і веселою. Це був справжній рай, і одружитися з моїми друзями було найкращим рішенням у моєму житті".

Висловлюючи своє новознайдене задоволення, вона додала: "Зараз я відчуваю себе більш повноцінною і заземленою, ніж будь-коли в житті. Блаженною, відкритою, багатою, захищеною, експансивною і більш доступною для світу і життя, ніж будь-коли раніше. Ніби ми створили щось магічне".

Весілля Карліти Сарі / Фото: instagram.com/carlitasariphoto

Вплив церемонії був настільки глибоким, що Карлі тепер пропонує свої фотографічні напрацювання для створення подібних вечорів для інших, щоб "стимулювати і святкувати всі форми любові і партнерства, які ми відчуваємо в нашому житті".

Нагадаємо, пара одружилася після втрати своїх експартнерів в ідентичних аваріях. Наречений жінки загинув 2004 року, а кохана чоловіка — 2013-го.

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