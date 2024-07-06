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В українських ВМС можуть з’явитися підводні човни — Неїжпапа

В українських ВМС можуть з’явитися підводні човни — Неїжпапа

Командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа / Фото: скриншот з відео

Наявність такого класу суден в складі українського флоту дозволить поширити його діяльність на всю акваторію Чорного моря.

У командуванні Військово-морських сил ЗСУ вважають, що український флот у Чорному морі повинен поповнитися підводними човнами.

Про це командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Ми думаємо про це, він необхідний для нас – підводний човен. Ми не беремо [до уваги] великі підводні човни, для Чорного моря вони не потрібні, але підводні човни повинні бути у складі Військово-морських сил”, - зауважив командувач ВМС. 

За його словами, наявність такого класу суден в складі українського флоту дозволить поширити його діяльність на всю акваторію Чорного моря.

“Зупинитися тільки біля Одеси – це значить не мати нічого. Ми повинні дивитися далі, ми повинні бути в Чорному морі і використовувати Чорне море вздовж всієї площини", - наголосив віцеадмірал Неїжпапа.

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Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Сили оборони України звільнили від ворога понад 25 тис. кв. км у Чорному морі. Ця територія вже фактично вільна від присутності російських кораблів.

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