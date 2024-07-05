Англія – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2024

У суботу, 6 липня, відбудеться третій чвертьфінал Євро-2024 з футболу, в якому за вихід до наступної стадії позмагаються збірні Англії та Швейцарії.

Команди зіграють на "Дюссельдорф Арені" у Дюссельдорфі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

На груповому етапі Англія перемогла Сербію (1:0), не подужала Данію (1:1) та не змогла обіграти Словенію (0:0). Потім команда Гарета Саутгейта в 1/8 фіналу в екстратаймах здолала Словаччину (2:1), врятувавшись від вильоту завдяки шедевральному голу Джуда Беллінгема на останніх хвилинах основного часу матчу.

Швейцарія у груповому раунді Євро обіграла Угорщину (3:1), зіграла внічию проти Шотландії (1:1) та не втримала перемогу над Німеччиною (1:1). В 1/8 фіналу команда Мурата Якіна шокувала Італію (2:0), позбавивши "Скуадру Адзурру" можливості захистити звання чинного чемпіона Європи.

Переможець матчу Англія – Швейцарія у півфіналі Євро-2024 зустрінеться з тріумфатором поєдинку Нідерланди – Туреччина, який також відбудеться 6 липня (старт – о 22:00 за київським часом).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Англія – Швейцарія.