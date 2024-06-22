Обстріли Херсонщини: окупанти влучили у багатоповерхівку

Через ворожу атаку загинула людина.

Росіяни не припиняють обстріли Херсонщини. Минулої доби окупанти гатили по житлових кварталах. На жаль, є жертви.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Велетенське, Білозерка, Кізомис, Томина Балка, Понятівка, Інженерне, Бургунка, Новоолександрівка, Михайлівка, Нововоронцовка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Гаврилівка та місто Херсон", - написав він.

За його даними, російські військові поцілили в адмінбудівлю, житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку, три приватні будинки та господарчі споруди.

"Через російську агресію одна людина загинула, ще четверо дістали поранення", - додав він.

Очільник МВА Роман Мрочко зазначив, що окупанти обстріляли одне з міських кладовищ. Снарядом пошкоджено понад 10 могил.

Фото: Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Нагадаємо, окупаційна армія Росії 16 червня атакувала ремонтну бригаду, яка лагодила газопровід в одному з населених пунктів Білозерської громади Херсонщини.

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