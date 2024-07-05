Нічна атака росіян по Україні: де збивали дрони

В ніч проти 5 липня російські окупанти знову атакували Україну. Вони випустили 32 "Shahed-131/136" із районів Курська, Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

"Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби. Впродовж ночі захисниками неба збито всі 32 "Шахеди" в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській і Черкаській областях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в частині областей через польоти дронів була оголошена тривога, за попередньою інформацією, працювала ППО і пролунали вибухи.

Головне на ранок 4 липня: Нічна атака на Київ, День жалоби у Дніпрі, Деталі пожежі на “Серпухов”

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