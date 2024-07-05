Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нічна атака росіян по Україні: де збивали дрони

Нічна атака росіян по Україні: де збивали дрони

В Україні вночі збивали дрони / Фото: ТСН.ua

ППО знищила всі ворожі ударні безпілотники.

В ніч проти 5 липня російські окупанти знову атакували Україну. Вони випустили 32 "Shahed-131/136" із районів Курська, Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

"Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби. Впродовж ночі захисниками неба збито всі 32 "Шахеди" в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській і Черкаській областях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в частині областей через польоти дронів була оголошена тривога, за попередньою інформацією, працювала ППО і пролунали вибухи.

Головне на ранок 4 липня: Нічна атака на Київ, День жалоби у Дніпрі, Деталі пожежі на “Серпухов”

Головне на ранок 4 липня: Нічна атака на Київ, День жалоби у Дніпрі, Деталі пожежі на “Серпухов”

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація