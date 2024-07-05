День ангела 5 липня: кого та як вітати з іменинами

5 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 5 липня

5 липня 2024 року привітайте з іменинами Афанасія, Василя, Сергія, Степана, Ганну, Варвару, Єлизавету.

Афанасій — має давньогрецькі корені, означає "безсмертний". В дитинстві намагається уникати суперечок. В дорослому віці стає романтичним, але часто користується увагою жінок.

Василь — з давньогрецької перекладається як "цар". В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі, вміє спілкуватися з жінками.

Сергій — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "знатний". В дитинстві болісно реагує на витівки однолітків. В дорослому віці стає самодостатнім, захищає слабких.

Степан — має давньогрецьке коріння, означає "вінець". В дитинстві відповідальний, комунікабельний. В дорослому віці стає добродушним і життєрадісним.

Ганна — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "добра воля". В дитинстві легко заводить нові знайомства. В дорослому віці стає посидючою, працьовитою.

Варвара — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "дикунка". В дитинстві працьовита і скромна. В дорослому віці стає розважливою, замкнутою в собі.

Єлизавета — давньоєврейське ім'я, означає "та, що шанує Бога". В дитинстві часто живе з відчуттям, що її недооцінюють. В дорослому віці стає привабливою і комунікабельною.

День ангела 5 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 липня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе на всіх життєвих шляхах, дарує мир і спокій. Бажаю тобі здоров’я, радості та багато щасливих моментів!

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Щиро вітаю з твоїм днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримує у складних ситуаціях і допомагає здійснити всі мрії. Будь завжди щасливий і усміхнений!

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З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, а життя буде сповнене любові, тепла і гармонії. Бажаю тобі міцного здоров’я, удачі та нескінченного щастя!

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У цей особливий день хочу побажати тобі безмежного щастя, радості та добробуту. Нехай твій ангел завжди оберігає і надихає на добрі справи. З днем ангела!

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Вітаю з твоїм днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від усіх негараздів, а життя дарує тільки найкраще. Бажаю тобі міцного здоров’я, успіхів у всіх починаннях та великої любові!

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