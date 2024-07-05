ЗС РФ увійшли до ще одного населеного пункту на Харківщині - ISW

Збройні сили Російської Федерації увійшли до невеликого прикордонного населеного пункту Сотницький Козачок, що розташований на північний захід від Харкова.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська продовжують періодичні транскордонні рейди на північ Харківської області та, як повідомляється, увійшли до невеликого прикордонного населеного пункту на північний захід від міста Харкова", — йдеться у повідомленні.

Речник оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" Юрій Повх заявив 4 липня, що ворожа ДРГ увійшла до села Сотницький Козачок, а українські військові намагалися виявити та дати відсіч противнику. З його слів, окупанти хочуть створити точки напруженості вздовж кордону, використовуючи ДРГ.

В ISW вважають, що окупанти здійснюють періодичні транскордонні рейди на півночі, аби відволікти українські сили з інших критичних районів.

Нагадаємо, українські військові відступили з частини Часового Яру на Донеччині. Йдеться про мікрорайон "Канал".

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