ЗМІ: Залужний виїхав з України – що відомо

За інформацією ЗМІ, Валерій Залужний виїхав до Великої Британії і невдовзі візьметься до виконання своїх повноважень посла України.

За інформацією ЗМІ, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний вирушив до Лондона. Загалом звільнення з посади головнокомандувача Збройних сил України, епопея з призначенням Залужного та початком його роботи в посольстві у Лондоні затягнулася майже на пів року. Які нові завдання стоятимуть перед “Залізним генералом” та що передувало цьому призначенню – йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.ua.

Залужний поїхав до Лондона

Валерій Залужний 3 липня виїхав до Великої Британії і невдовзі візьметься до виконання своїх повноважень посла України. Про це повідомили джерела "Главкома" в оточенні генерала. Видання пише, що доти він жодного разу не виїжджав до Лондона, хоча про призначення стало відомо ще на початку березня.

Загалом звільнення з посади головнокомандувача Збройних сил України, епопея з призначенням Залужного та початком його роботи в посольстві у Лондоні затягнулася майже на пів року. Як повідомляється, він проходив навчання у Дипломатичній академії. Також, за даними джерел, сам Залужний просив не повідомляти про його приїзд до британської столиці щонайменше ще два тижні. Розпочати виконання обов'язків посла колишній головком зможе після вручення вірчих грамот британському королю.

Нагадаємо, 23 квітня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Залужний розпочне роботу послом уже найближчими тижнями.

Тоді Подоляк повідомив, що Лондон вже погодив кандидатуру Залужного на посаді посла України. Також він додав, що нині тривають процедурні процеси, зокрема через Міністерство закордонних справ, і "це питання вже тижнів", щоб "деякі логістичні складові довирішувати".

"Я вже не бачу політизації взагалі навколо прізвища пана Залужного", – заявляв радник голови ОП.

Інсайд від Луценка

А у квітні колишній генпрокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю "5 каналу" заявив, що ексголовком ЗСУ Валерій Залужний нарешті отримав агреман від Британії.

Епопея з призначенням Залужного послом

Нагадаємо, що 8 лютого 2024 року, після кількох місяців чуток та чвар у Мережі президент України Володимир Зеленський заявив, що тодішній головком ЗСУ генерал Валерій Залужний йде у відставку. До того ж президент закликав командира продовжити служити Україні. Ходили чутки, що Залужний може очолити апарат РНБО України, втім за місяць у МЗС оголосили, що ексголовком очолить посольство у британській столиці.

Тоді цю новину українці сприйняли неоднозначно. Багато хто хотів бачити генерала тільки на чолі ЗСУ, бо саме під його командуванням ЗСУ змогли зупинити та відсунути ворога на початку повномасштабної війни. Валерій Залужний зламав стереотип, що ця війна є війною між великою радянською армією і маленькою радянською армією, що Київ можна взяти за три дні, а Україну за три тижні – так писали про генерала у західній пресі.

Зміни в управлінні українською армією стали одним із здобутків Залужного, що мають посилити потенціал обороноздатності країни. Від моменту призначення на посаді він намагався прискорити реформування ЗСУ за стандартами НАТО. Станом на вересень 2021 року в українській армії вже було втілено 300 стандартів Альянсу в питаннях управління, планування та підготовки війська. Далі від головнокомандувача очікували ще більше успіхів. Він став уособленням українського спротиву й здобув неймовірну прихильність як серед пересічних українців, так і серед військових.

Залужний впорається?

Тоді дехто навіть називав відставку Залужного і нову посаду наслідком конфлікту між ексголовкомом ЗСУ і президентом Зеленським. Однак, на відео, де Зеленський надав Залужному звання Героя України, їхні стосунки здавалися більш ніж дружніми. Це сталося 9 лютого 2024 року.

А вже 7 березня 2024 року Зеленський повідомив, що погодив кандидатуру Залужного послом України у Великій Британії.

8 травня Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу. Відповідний указ з'явився на сайті президента України.

На думку колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, на новій посаді Залужному буде нелегко.

Проблема Залужного

Запитували у Клімкіна і про іншу “проблему” – відсутність дипломатичного досвіду у ексвійськового. На його думку, Залужний має всі шанси стати гарним послом, але для цього буде потрібно вчитися “по ходу” і розуміти, чим насправді займається посол у XXI столітті.

Що зможе зробити Залужний?

Важливо, що до Лондона поїде відома людина з високим рівнем довіри. Західні партнери поважають Залужного, а сам він має інтерес до дипломатії, адже закінчив магістеріум Острозької академії за спеціальністю "Міжнародні відносини". Ба більше, британська сторона сприйняла цю новину з оптимізмом – там Залужного знають і поважають. Можливо, саме він зможе зрушити певні питання з мертвих точок.

Примітно, що сам колишній головком досі не надав жодного коментаря щодо своєї нової роботи.

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ЗАЛУЖНИЙ ВИЇХАВ З УКРАЇНИ

Раніше у виданні BILD вказали, яка головна помилка Залужного була на посаді головнокомандувача ЗСУ.

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