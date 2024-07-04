Удар росіян по Миргороду виявив велику проблему для України — Le Monde

Удар російської ракети по військовому аеродрому в Миргороді на Полтавщині виявив гострий дефіцит систем ППО, зокрема малого радіусу дії, в української армії. Така ситуація викликає тривогу в контексті очікуваного прибуття винищувачів F-16.

Як повідомляє французька газета Le Monde, російський безпілотник зміг безперешкодно підлетіти до місця ракетного удару в Миргороді та зафіксувати його наслідки.

"Головна проблема – відсутність в українців систем ППО малої дальності. Здатність росіян літати на своїх безпілотниках так глибоко, власне, походить від цієї слабкості", – зазначив з цього приводу директор польського аналітичного центру Rochan Consulting Конрад Музика.

Зрештою, як зазначають французькі журналісти, український аеродром виявився незахищеним від ракет, якими росіяни завдали удару, хоча на озброєнні Сил оборони є системи Patriot, Iris-T або SAMP/T. Очевидно, пише видання, українцям їх гостро не вистачає для відбиття усіх російських атак.

Директор оборонних програм в італійському дослідницькому центрі IAI Алессандро Марроне вважає, що такі результативні удари росіян самі собою "не змінять перебіг війни, але вони є тривожними сигналами, які підкреслюють, що Росія готується протидіяти розгортанню F-16".

Атака безпілотних катерів на порт окупантів і правда про удар РФ по аеродрому в Миргороді

Нагадаємо, Росія вдарила ракетою "Іскандер" по аеродрому "Миргород", де базуються українські військові літаки. За інформацією видання Forbes, внаслідок удару було знищено два літаки Су-27.

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