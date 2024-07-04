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Винищувачі F-16 для України: авіаексперт назвав серйозну проблему, про яку ніхто не говорить

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Винищувачі F-16 для України: авіаексперт назвав серйозну проблему, про яку ніхто не говорить

Винищувачі F-16 / Фото: Збройні сили Норвегії на Х (Twitter)

На підготовку авіанавідника потрібен час.

Навряд чи сьогодні в батальйонах або бригадах є люди, які здатні будуть навести авіацію. Це проблема, про неї ніхто сьогодні не каже.

Про це сказав в ефірі "КИЇВ24" розповів військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

"Але з появою цих славнозвісних літаків, які опиняться у нас, питання наведення авіації стане дуже актуальним. Це річ доволі таки серйозна. Щоби авіанавідника підготувати – це треба теж час", – констатував він.

Нагадаємо, голова фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут припускає, що Україна може отримати американські винищувачі F-16 не влітку, а восени. На думку ексвійськового, ці літаки мають стати "історією успіху", однак правила гри їм змінити не вдасться.

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