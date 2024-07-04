Підстанцію ЗАЕС атакували дрони, є постраждалі: що відомо

Підстанція розташована за межами самого майданчика ЗАЕС, тому наслідків для неї не було.

Безпілотні літальні апарати атакували підстанцію неподалік Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. За його словами, внаслідок цього постраждали працівники ЗАЕС, також сталися лісові пожежі.

"Ці неодноразові атаки безпілотників становлять загрозу ядерній безпеці та життю людей і мають бути припинені", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в день інциденту експерти МАГАТЕ побачили густий дим та почули вибухи з боку розподільчого пристрою. Підстанція розташована за межами самого майданчика ЗАЕС, тому наслідків для неї не було. У заяві йдеться, що єдина лінія електропередач 750 кВ, що залишилася на станції, постачає електроенергію, необхідну для охолодження шести реакторів під час холодної зупинки, а також для інших важливих функцій.

Крім того, поблізу міста Енергодар з 10:40 ранку зафіксували три удари БПЛА. Сталося влучання в одну з електричних підстанцій, внаслідок цього постраждали вісім працівників. Одному з них знадобилася медична допомога.

"Ймовірний удар також спричинив витік масла щонайменше з одного з двох трансформаторів підстанції, пошкодив верхню частину одного з них, а також з'єднувальну лінію. У результаті підстанція "Радуга" що постраждала, наразі виведена з ладу, але Енергодар та прилегла промислова зона все ще отримують електроенергію", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в МАГАТЕ заявили, чи здатні змусити росіян залишити Запорізьку АЕС.

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