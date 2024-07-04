Ракетний удар по Дніпру 3 липня: кількість жертв зросла

Ще одне життя обірвалося через злочини армії РФ в Україні.

У лікарні померла 58-річна жінка, яка постраждала внаслідок атаки росіян на Дніпро 3 липня. Її травми виявилися несумісні із життям.

Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Медики робили все, що можна. Та травми виявилися занадто важкими. Вже 7 жертв. Світла пам'ять", – поділився він.

Нагадаємо, внаслідок атаки по Дніпрі, яку окупаційна армія РФ здійснила зранку 3 липня, є загиблі місцеві мешканці. Щонайменше є 5 жертв від ударів ворога, постраждали 34 людини. Невдовзі кількість потерпілих зросла до 47.

Ось чим сьогодні ворог гатив по Дніпру! Вже п'ятеро загиблих!

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