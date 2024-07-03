Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар по Дніпру – кількість жертв зросла

Удар по Дніпру – кількість жертв зросла

Ракетний удар Росії по Дніпру / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Окупанти вгатили по Дніпру вранці 3 липня.

У Дніпрі до чотирьох зросла кількість жертв внаслідок удару росіян 3 липня по місту ракетами та безпілотниками, постраждалих вже 27 людей.   

Про це повідомили в ОВА. 

Ді лікарень госпіталізували 11 людей, двоє – у важкому стані.

Як додав мер міста Борис Філатов, 4 липня у Дніпрі оголошений день жалоби.

Нагадаємо, у Дніпрі сталася серія потужних вибухів. Згодом стали відомі перші подробиці наслідків російських ударів. Повідомлялося, що після вибухів виникли пошкодження, зокрема біля торговельного центру. Біля місцевого медзакладу виникла пожежа.

Читайте також провідні новини дня:

Росіяни вгатили балістикою по Дніпру! Подробиці з місця влучання

Росіяни вгатили балістикою по Дніпру! Подробиці з місця влучання

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація