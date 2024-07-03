Удар по Дніпру – кількість жертв зросла

У Дніпрі до чотирьох зросла кількість жертв внаслідок удару росіян 3 липня по місту ракетами та безпілотниками, постраждалих вже 27 людей.

Про це повідомили в ОВА.

Ді лікарень госпіталізували 11 людей, двоє – у важкому стані.

Як додав мер міста Борис Філатов, 4 липня у Дніпрі оголошений день жалоби.

Нагадаємо, у Дніпрі сталася серія потужних вибухів. Згодом стали відомі перші подробиці наслідків російських ударів. Повідомлялося, що після вибухів виникли пошкодження, зокрема біля торговельного центру. Біля місцевого медзакладу виникла пожежа.

Читайте також провідні новини дня: