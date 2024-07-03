Удари ракет і дронів по Дніпру: місцева влада повідомила про загиблих і багатьох потерпілих

Внаслідок атаки по Дніпрі, яку окупаційна армія РФ здійснила зранку 3 липня, є загиблі місцеві мешканці. Щонайменше три жертви ударів ворога.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

"На жаль, є загиблі цивільні…", коротко написав мер.

Своєю чергою, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що загинуло троє людей, а потерпіло - 18. Серед них – 14-річна дівчинка.

"Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети і ударні БпЛА. Сталося кілька пожеж. Є руйнування", - йдеться у повідомленні.

Атака на Дніпро

Зранку 3 липня в Дніпрі сталася серія потужних вибухів. За інформацією моніторингів, сталося кілька "прильотів" ракет і безпілотників.

Згодом стали відомі перші подробиці наслідків російських ударів. Повідомлялося, що після вибухів виникли пошкодження. Зокрема, біля торговельного центру. Біля місцевого медзакладу виникла пожежа.

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