Удари ракет і дронів по Дніпру: місцева влада повідомила про загиблих і багатьох потерпілих

Серед потерпілих - дитина.
Внаслідок атаки по Дніпрі, яку окупаційна армія РФ здійснила зранку 3 липня, є загиблі місцеві мешканці. Щонайменше три жертви ударів ворога.
Про це повідомив міський голова Борис Філатов.
"На жаль, є загиблі цивільні…", коротко написав мер.
Своєю чергою, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що загинуло троє людей, а потерпіло - 18. Серед них – 14-річна дівчинка.
"Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети і ударні БпЛА. Сталося кілька пожеж. Є руйнування", - йдеться у повідомленні.
Атака на Дніпро
Зранку 3 липня в Дніпрі сталася серія потужних вибухів. За інформацією моніторингів, сталося кілька "прильотів" ракет і безпілотників.
Згодом стали відомі перші подробиці наслідків російських ударів. Повідомлялося, що після вибухів виникли пошкодження. Зокрема, біля торговельного центру. Біля місцевого медзакладу виникла пожежа.