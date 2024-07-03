РФ атакувала Дніпро: перші подробиці про наслідки (фото)

Після вибухів у місті видно сильне задимлення.

Зранку в Дніпрі пролунали потужні вибухи. Після них у місті виникли пошкодження, зокрема біля торговельного центру. Біля місцевого медзакладу виникла пожежа.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Зазначається, що після вибухів у Дніпрі пошкоджено один з торговельних центрів, а біля одного з медзакладів - пожежа.

"В одному з приміщень видно задимлення. Як розповіла "Суспільному" медична директорка закладу, наразі інформації про поранених чи загиблих немає", - йдеться у повідомленні.

Тим часом телеграм-канали "Дніпро Обласний" та "Дніпро Оперативний" показали фото наслідків.

РФ атакувала Дніпро 3 липня / Фото: Дніпро Обласний

Наслідки атаки по Дніпру 3 липня / Фото: Дніпро Оперативний

Нагадаємо, сьогодні зранку в Дніпрі сталася серія потужних вибухів. За інформацією моніторингів, сталося кілька "прильотів" ракет і безпілотників.

Читайте також:

Росіяни вгатили балістикою по Дніпру! Подробиці з місця влучання