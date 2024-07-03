РФ атакувала Дніпро: перші подробиці про наслідки (фото)

Після вибухів у місті видно сильне задимлення.
Зранку в Дніпрі пролунали потужні вибухи. Після них у місті виникли пошкодження, зокрема біля торговельного центру. Біля місцевого медзакладу виникла пожежа.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Зазначається, що після вибухів у Дніпрі пошкоджено один з торговельних центрів, а біля одного з медзакладів - пожежа.
"В одному з приміщень видно задимлення. Як розповіла "Суспільному" медична директорка закладу, наразі інформації про поранених чи загиблих немає", - йдеться у повідомленні.
Тим часом телеграм-канали "Дніпро Обласний" та "Дніпро Оперативний" показали фото наслідків.
Нагадаємо, сьогодні зранку в Дніпрі сталася серія потужних вибухів. За інформацією моніторингів, сталося кілька "прильотів" ракет і безпілотників.
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