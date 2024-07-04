Командир ЗСУ звернувся до дружин та дівчат військових: “Почуйте мене!”

Командир роти снайперів 58-ї бригади Сергій Варакін розповів, що закохався під час повномасштабної війни, тому в нього з’явився стимул повернутися до цивільного життя після закінчення війни.

Він поділився цим в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній та звернувся до дружин та дівчат військових.

“Так сталося, що я закохався трошечки. І в мене з’явився стимул. Раніше я чітко розумів, що є я, є моя сім’я, є війна, пофіг все… Але от зараз з’явилася людинка, неймовірна людина, яка перевернула моє бачення, і в мене з’явився стимул. Вона повністю перевернула з ніг на голову уявлення про життя. Зі мною взагалі отаке сталося вперше”, — каже Сергій Варакін.

Однак військовий розповів, що не їздить до коханої у відпустку, бо “не може собі цього дозволити” під час війни.

“Я не можу собі цього дозволити тому що… ну, блін, війна. Я одразу сказав, що війна — це святе для мене. Зараз дуже багато проблем у бійців через те що їхні дівчата, дружини їм якісь вимоги висувають. Мало приїжджаєш — все, ми розходимось. І він в депресії ходить там. Просить, командир, можна я з’їжджу на день-два тому що там капець. Я хочу звернутися до таких жінок, дівчат. Шановні, ви маєте неймовірно підтримувати своїх хлопців, які тут, бо їм у сто разів важче морально, ніж ви собі можете уявити. От ви собі уявили, як йому там важко, помножуйте на сто разів. Плюс те, коли ви йому тріпаєте нерви, він впадає в депресію, він може натворити все що завгодно. Тому в мене до вас велике прохання підтримувати своїх коханих людей, берегти, цінувати”, — каже Сергій Варакін.

Він відкрив великий збір на літак, який несе вісім ракет. Військовим обіцяли профінансувати цю потребу, але не вийшло, тому бійці просять допомогти українців підтримати таку ініціативу

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