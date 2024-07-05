РФ атакувала безпілотниками Київську область: які наслідки

Вночі проти 5 липня російські безпілотники атакували Макарівську громаду Київської області. Минулося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар.

Внаслідок нічної атаки в одному з населених пунктів громади уламками БпЛА було пошкоджено шість приватних будинків та автомобіль. У домівках вибито вікна, пошкоджено двері та дахи.

"Всі необхідні служби працюють на місці події для опису, фіксації та ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, цієї ночі сталася атака ворожих ударних дронів на Україну. У частині областей через польоти БпЛА була оголошена тривога і пролунали вибухи.

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