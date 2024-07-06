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Скільки росіян знищено за добу: Генштаб назвав нові цифри

Скільки росіян знищено за добу: Генштаб назвав нові цифри

ЗСУ ліквідовують окупантів / Фото: Associated Press

ЗСУ успішно знищують живу силу та техніку ворога вздовж всієї лінії фронту.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 6 липня склали 549 840 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1260 загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 549 840 (+1260) осіб
  • танків  ‒ 8153 (+11) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 15629 (+18) 
  • артилерійських систем –  14897 (+66) 
  • РСЗВ – 1115 
  • засоби ППО ‒ 878 (+0) 
  • літаків – 360 
  • гелікоптерів  – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11809 (+58)
  • крилаті ракети ‒ 2351 (+9)
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни  - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20053 (+76) 
  • спеціальна техніка ‒ 2479 (+6)

Раніше стало відомо, скільки літаків втратили окупанти за останні пів року.

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