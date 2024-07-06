Скільки росіян знищено за добу: Генштаб назвав нові цифри

Загальні бойові втрати російських окупантів на 6 липня склали 549 840 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1260 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 549 840 (+1260) осіб

танків ‒ 8153 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 15629 (+18)

артилерійських систем – 14897 (+66)

РСЗВ – 1115

засоби ППО ‒ 878 (+0)

літаків – 360

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11809 (+58)

крилаті ракети ‒ 2351 (+9)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 20053 (+76)

спеціальна техніка ‒ 2479 (+6)

Раніше стало відомо, скільки літаків втратили окупанти за останні пів року.

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