Скільки росіян знищено за добу: Генштаб назвав нові цифри

ЗСУ успішно знищують живу силу та техніку ворога вздовж всієї лінії фронту.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 6 липня склали 549 840 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1260 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 549 840 (+1260) осіб
- танків ‒ 8153 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 15629 (+18)
- артилерійських систем – 14897 (+66)
- РСЗВ – 1115
- засоби ППО ‒ 878 (+0)
- літаків – 360
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11809 (+58)
- крилаті ракети ‒ 2351 (+9)
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20053 (+76)
- спеціальна техніка ‒ 2479 (+6)
Раніше стало відомо, скільки літаків втратили окупанти за останні пів року.
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