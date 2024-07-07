Визначилися півфінальні пари Євро-2024: дати і час початку матчів

За підсумками матчів 1/4 фіналу Євро-2024 з футболу визначилися півфіналісти турніру, який приймає Німеччина.

До 1/2 фіналу чемпіонату Європи вийшли Іспанія, Франція, Англія та Нідерланди.

На стадії чвертьфіналу Іспанія в екстратаймах перемогла Німеччину (2:1), Франція у серії пенальті здолала Португалію (0:0, пен. 5:3), Англія в серії пенальті обіграла Швейцарію (1:1, пен. 5:3), а Нідерланди оформили камбек проти Туреччини (2:1).

Першу путівку до фіналу розіграють Іспанія та Франція. Цей матч відбудеться у вівторок, 9 липня, в Мюнхені.

Другий півфінал між Англією та Нідерландами заплановано на середу, 10 липня, у Дортмунді.

Обидва півфінальні поєдинки Євро-2024 розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Півфінальні пари Євро-2024

Вівторок, 9 липня, 22:00. Іспанія – Франція (Мюнхен)

Середа, 10 липня, 22:00. Нідерланди – Англія (Дортмунд)

Фінал турніру відбудеться 14 липня на Олімпійському стадіоні у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, звання чинного чемпіона Європи не змогла захистити збірна Італії, яка в 1/8 фіналу вилетіла від Швейцарії. У фіналі Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу відбулося влітку 2021 року, "Скуадра Адзурра" на стадіоні "Вемблі" в Лондоні у серії пенальті перемогла Англію.

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