Атака ворожих безпілотників: де вночі пролунали вибухи

У ніч проти 4 липня 2024 року Росія вкотре запустила серію безпілотників по Україні.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів та подекуди влади, у низці регіонів велася протидронна робота та лунали вибухи.

Вибухи чули на:

Полтавщині;

Житомирщині;

Чернігівщині;

Сумщині;

Дніпропетровщині.

На Київщині спрацювало ППО.

Найбільший удар ворога, за попередньою інформацією, припав на Звягель на Житомирщині, там пролунала ціла низка вибухів.

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Також Генштаб ЗСУ повідомляє, що триває в Серебрянському лісі.