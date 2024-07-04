Атака ворожих безпілотників: де вночі пролунали вибухи

Триває тривожна ніч для українців.
У ніч проти 4 липня 2024 року Росія вкотре запустила серію безпілотників по Україні.
Згідно з повідомленнями моніторингових каналів та подекуди влади, у низці регіонів велася протидронна робота та лунали вибухи.
Вибухи чули на:
- Полтавщині;
- Житомирщині;
- Чернігівщині;
- Сумщині;
- Дніпропетровщині.
Найбільший удар ворога, за попередньою інформацією, припав на Звягель на Житомирщині, там пролунала ціла низка вибухів.
Також Генштаб ЗСУ повідомляє, що триває в Серебрянському лісі.