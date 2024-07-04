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Атака ворожих безпілотників: де вночі пролунали вибухи

Атака ворожих безпілотників: де вночі пролунали вибухи

Безпілотники не давали спокою українцям вночі / Фото: ТСН.ua

Триває тривожна ніч для українців.

У ніч проти 4 липня 2024 року Росія вкотре запустила серію безпілотників по Україні

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів та подекуди влади, у низці регіонів велася протидронна робота та лунали вибухи.

Вибухи чули на:

  • Полтавщині;
  • Житомирщині;
  • Чернігівщині;
  • Сумщині;
  • Дніпропетровщині. 

На Київщині спрацювало ППО

Найбільший удар ворога, за попередньою інформацією, припав на Звягель на Житомирщині, там пролунала ціла низка вибухів. 

Також Генштаб ЗСУ повідомляє, що триває в Серебрянському лісі

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