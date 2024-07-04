Ворог окупував Сокіл та Восход - Deep State

Також росіяни просунулися у кількох населених пунктах.
Аналітики каналу Deep State оновили мапу бойових дій.
Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.
Як повідомляють аналітики, ворог окупував Сокіл та Восход.
Також, за інформацією каналу, ворог просунувся в Сотницькому Козачку, Північному, біля Дружби, Євгенівки та Новопокровського.
Нагадаємо, що раніше ворог запустив нову серію безпілотників.
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